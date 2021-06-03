Песков не исключил вероятность возвращения к работе послов РФ и США

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключает, что после встречи лидеров России и США в Женеве посол РФ в Штатах Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, а американский посол Джон Салливан вернется в Москву, сообщает в четверг газета "Известия".

"Как прокомментировал "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возвращение послов "может быть, а может и не быть", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что, по словам информированного источника, "наиболее вероятным позитивным исходом встречи президентов России и США 16 июня в Женеве может стать возвращение послов с консультаций в столицах. Таким образом страны покажут свою настроенность на диалог по нормализации или хотя бы замораживанию отношений на нынешнем уровне".

Ранее "Интерфакс" сообщал, что, согласно заявлению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, возвращение посла РФ в США Антонова и посла США в РФ Салливана может стать предметом отдельных решений по итогам встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон до сих пор не определены. После того, как США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, посла Салливана вызвали в Кремль, и помощник президента России Юрий Ушаков предложил ему отправиться в Вашингтон для консультаций. 19 апреля стало известно, что Салливан все же поедет в США.