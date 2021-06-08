Поиск

Блинкен примет участие в переговорах Байдена с Путиным

Блинкен примет участие в переговорах Байдена с Путиным
Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен будет участвовать в переговорах между американским президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.

Блинкен будет сопровождать Байдена на всех этапах его поездки в Европу, стартующей на этой неделе, отметил Прайс.

В понедельник советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что пока США и РФ не согласовали формат переговоров. Также, по данным Салливана, пока неясно, проведут ли президенты США и РФ совместную пресс-конференцию.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Энтони Блинкен США Джо Байден Россия Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Выручка "русских торгов" Christie's составила около $9 млн

Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае

Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
Пандемия коронавируса

Украина смягчила ограничения по коронавирусу

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

Google оштрафовали на 220 млн евро во Франции

Google оштрафовали на 220 млн евро во Франции

Азиатское подразделение HSBC возглавят двое

Азиатское подразделение HSBC возглавят двое

Владелец "Уралхима" отмежевался от телеграм-канала NEXTA

Пандемия коронавируса

В Индии зафиксирован наименьший суточный COVID-прирост за два месяца

Пандемия коронавируса

Испания начала принимать туристов, полностью привитых от COVID-19

Испания начала принимать туристов, полностью привитых от COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');