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Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи с Путиным

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп попросил президента Джо Байдена не заснуть во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и передать ему "самые теплые пожелания".

"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным - не засни во время встречи, и, пожалуйста, передай ему мои самые теплые пожелания!", - обратился Трамп к Байдену.

Во время предвыборной кампании Трамп называл Байдена "сонным Джо".

Экс-президент заявил, что, вопреки утверждениям СМИ, по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году США "многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России".

"Из-за (...) российской мистификации, придуманной и оплаченной демократами и мошенницей Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении - невыгодном положении, которое, тем не менее, было преодолено мной", - добавил Трамп.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. В этот день жителей города призвали отказаться от посещения офисов и работать из дома. Государственный совет Женевы также предупредил, что в районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники и проводить любые демонстрации.

Джо Байден США Владимир Путин Россия Дональд Трамп

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