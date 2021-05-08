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В ДНР сообщили о гибели жителя Донецка при обстреле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в результате обстрела окраины Донецка со стороны ВСУ, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В СЦКК уточнили, что погибший был 1939 года рождения.

До этого под обстрел со стороны украинской армии попала школа в Донецке, сообщали в СЦКК. При этом на странице украинской Операции Объединенных сил в фэйсбуке указывали, что режим тишины в Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 был нарушен пять раз.

Ранее в Народной милиции ДНР заявляли о гибели четверых бойцов за неделю в результате обстрелов со стороны украинских военных.

ДНР Донецк

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