ДНР заявила о гибели четырех бойцов за неделю из-за обстрелов ВСУ

Киев сообщает об отсутствии потерь и нарушениях перемирия

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Четверо бойцов Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных за неделю, заявили в Народной милиции ДНР.

Также там насчитали более 30 обстрелов за прошедшую ночь.

Штаб операции Объединенных сил в фейсбуке сообщает о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны ДНР. Там заявили, что противник вел огонь вблизи населенного пункта Южное из артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, по данным штаба, ополченцы открывали огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия рядом с Авдеевкой.

Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.