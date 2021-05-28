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Вашингтон и Лондон призвали ВОЗ вернуться в КНР искать источник COVID-19

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США и Великобритания в пятницу призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести более глубокое исследование происхождения коронавируса COVID-19, включая новую миссию в Китай.

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"Первой фазы исследования ВОЗ происхождения COVID-19 было недостаточно, и она была не закончена. Мы призываем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае", - говорится в заявлении миссии США в Женеве.

Постпред Великобритании в ООН в Женеве Саймон Мэнли присоединился к призыву США.

"Первая фаза исследования ВОЗ происхождения COVID-19 всегда считалась началом процесса, а не концом. Мы призываем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае, как это рекомендует доклад экспертов", - говорится в заявлении Мэнли, опубликованном на сайте британского правительства.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу заявили, что дата возможного нового этапа расследования, направленного на установление источника происхождения коронавируса COVID-19, пока не определена.

Президент США Джо Байден на этой неделе велел американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней. Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Ранее в этом году международная группа экспертов ВОЗ четыре недели изучала происхождение коронавируса COVID-19 в китайском Ухане, где он впервые был обнаружен. Тогда специалисты, посетившие Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришли к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Хроника 09 января 2020 года – 28 мая 2021 годаПандемия коронавируса
США Великобритания Китай ВОЗ Коронавирус

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