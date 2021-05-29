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СМИ узнали о совместном поиске источника COVID-19 разведками США и Великобритании

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Британские спецслужбы помогают США расследовать теорию о возникновении коронавируса SARS-CoV-2 вследствие утечки из лаборатории в китайском Ухане, сообщило издание The Telegraph.

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Высокопоставленный источник в службе безопасности подтвердил изданию, что сотрудники британской разведки сотрудничают со спецслужбами США, ведущими новое расследование в попытке установить правду о пандемии.

"Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Уханю, а также предлагаем американцам помощь в том, чтобы подтвердить и проанализировать любые имеющиеся у них разведданные" - сказал источник.

На этой неделе президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации США писала, что у американской разведки в распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, о чем был проинформирован Белый дом. Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

27 мая посольство Китая в США раскритиковало возобновившееся в США расследование, посчитав его целью "обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса", и предупредило, что это только затруднит борьбу с пандемией.

Группа экспертов ВОЗ, посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Установить происхождение коронавируса группа не смогла.

Великобритания и США крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания США Китай Ухань Коронавирус

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