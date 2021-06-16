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Первый раунд переговоров Путина и Байдена завершен

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Первый раунд переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена завершен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он почти на полчаса продлился более запланированных протоколом 1 часа 15 минут, начавшись около 14:40 по Москве.

По протоколу после этого должен начаться второй раунд в расширенном составе: в нем, кроме лидеров двух стран и глав внешнеполитических ведомств, будут участвовать и другие члены делегаций. Затем, после "перерыва на чай", как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, начнется третий раунд переговоров. Завершится саммит пресс-конференциями Путина и Байдена, которые пообщаются с прессой отдельно.

По протоколу на переговоры отводится порядка пяти часов.

Саммит РФ-США проходит на вилле Ла Гранж в Женеве.

Ранее в ходе встречи Путин поблагодарил своего американского коллегу за инициативу провести саммит в Женеве и выразил надежду, что встреча будет продуктивной.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

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