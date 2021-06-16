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Стартовал расширенный формат российско-американского саммита

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Начался второй раунд саммита РФ-США - переговоры в расширенном составе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в переговорах была объявлена пауза, она длилась порядка получаса.

Расширенный состав, в отличие от узкого, проходит полностью за закрытыми дверями, журналистам не открыли даже протокольную часть.

Тем временем телеканал "Россия 24" продемонстрировал первую фотографию переговоров Владимира Путина и Джо Байдена с участием членов делегаций России и США.

По правую руку от президента РФ сидит глава МИД Сергей Лавров, за ним - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и посол в США Анатолий Антонов. С левой стороны от президента РФ сидит его помощник Юрий Ушаков.

По левую руку от Байдена сидит его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, за ним - замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Первый раунд переговоров в узком составе, начавшийся в 14:40, затянулся почти на полчаса относительно запланированных 1 часа 15 минут.

По протоколу на переговоры отводится порядка пяти часов, по их завершении лидеры проведут отдельные пресс-конференции.

Первые переговоры Путина и Байдена

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Владимир Путин Джозеф Байден

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