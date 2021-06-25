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Что случилось этой ночью: пятница, 25 июня

Позиция ЕС по отношениям с Россией, новые подробности об инциденте с Defender и удвоенная заразность "индийского" штамма коронавируса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросовет поручил Еврокомиссии и Жозепу Боррелю подготовить варианты санкций на случай дальнейших "злонамеренных" действий России. Также в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС отмечена готовность к "выборочному" взаимодействию с РФ в сферах, которые представляют интерес для Евросоюза. Вопрос об участии Владимира Путина в саммите Евросоюза в документе не упоминается, но, по данным Bloomberg, лидеры стран ЕС высказались против.

- Российские военные начали крупные маневры в Средиземном море с участием кораблей, дизельных подлодок и авиации. Они выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус". Ранее в Средиземное море вошла ударная группа ВМФ Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

- Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Борис Джонсон, узнала The Daily Telegraph. Маршрут прохода корабля был разработан и предложен министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, но против этого выступил глава британского МИД Доминик Рааб, и тогда решение вопроса было передано британскому премьеру.

- ВОЗ считает, что штамм коронавируса "дельта" вдвое заразнее обычного. По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

- Владимир Зеленский допустил проведение референдума по вопросу о Донбассе. По словам президента Украины, если "альтернативные договоренности" с США, Россией и в Нормандском формате не увенчаются успехом, то возможно "полное расторжение отношений" Киева с Донбассом, если за этот вариант выскажется народ Украины.

- "Оранжевый" уровень опасности из-за жары в Москве продлен на седьмые сутки. В пятницу в столице ожидается четвертый температурный рекорд подряд - до 36 градусов. Синоптики считают, что жаркая погода в Москве продержится до конца недели.

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