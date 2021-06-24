Зеленский допустил проведение референдума о разрыве отношений с Донбассом

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение всеукраинского референдума по вопросу Донбасса в случае, если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в Нормандском формате.

"Что касается альтернативных планов. План "Б" - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" - неважно - стену в любом формате. (...) Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1" в четверг.

"Если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, (...) то за "стену" будет голосовать народ Украины", - добавил он.

Также Зеленский заявил, что Россия нарушает Минские соглашения, выдавая паспорта РФ жителям Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву.

"350 - 400 тыс. паспортов (в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках - ИФ) - это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, "в приоритете потенциальных переговоров с президентом России стоят вопросы безопасности". Он добавил, что "вопрос встречи с Владимиром Путиным стоит в повестке".

"С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по повестке, и по сроку, и месту встречи", - сказал Зеленский.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины так называемой линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.

Стороны ведут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ). Кроме того, урегулирование в Донбассе обсуждается на уровне так называемой "Нормандской четверки", в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция.