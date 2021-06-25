"Оранжевый" уровень опасности из-за жары в Москве продлен на седьмые сутки

В пятницу ожидается четвертый температурный рекорд подряд

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до субботы и действует уже седьмые сутки подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Синоптики считают, что жаркая погода в Москве продержится до конца недели. Во вторник температура воздуха упадет до 22-27 градусов тепла.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается до 36, в субботу - до 35, в воскресенье - до 34, в понедельник - до 31 градуса.

Ожидается, что в пятницу в Москве может быть побит четвертый подряд температурный рекорд дня, установленный в 2010 году, - 33,1 градуса.

22, 23 и 24 июня в Москве были побиты температурные рекорды дня, установленные в первой половине XX века.

Также этот июнь стал самым знойным за 142 года метеонаблюдений с абсолютным показателем 34,8 градуса.

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели будут достигать в столице интервала 6-8. Такой уровень излучения оценивается как высокий и очень высокий. Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.