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В ЕС в ближайшие месяцы будут готовить новые санкции против РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести, говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры (...). Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в сообщении.

Однако, с другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС, который прошел 24-25 июня.

Он отметил, что нужно "сохранять жесткую линию" в отношении России, но при этом "оставлять открытыми каналы общения".

"Россия - наш самый большой сосед. Она никуда не уйдет. Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее поведения", - добавил Боррель.

По его словам, внешняя политика заключается в том, чтобы "говорить с людьми, имеющими полномочия влиять на события". "Взаимодействие с Россией - это не роскошь и еще в меньшей мере уступка", - отметил он.

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