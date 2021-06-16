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Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что новая стратегия главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в отношении России основана на сдерживании и взаимодействии.

"Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать", - сообщила Захарова в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что "у людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием".

Мария Захарова МИД РФ ЕС Жозеп Боррель

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