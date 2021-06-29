Рубль заметно подешевел к доллару и евро

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на Московской бирже во вторник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях падения интереса инвесторов к риску из-за быстрого распространения в мире штамма "дельта" COVID-19, а также после завершения налогового периода июня.

Курс доллара США составил 72,78 руб. в 15:00, что на 63,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,51 руб., подорожав на 52,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,8 копейки - до 78,95 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июня на 19,46 копейки, до 72,3723 руб., и увеличил курс евро на 3,69 копейки, до 86,2026 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Давление на рубль оказывают завершение накануне основных налоговых выплат июня и санкционные риски. На снижение интереса инвесторов к риску влияет также активное распространение в мире и России штамма "дельта" COVID-19.

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести, говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры (...). Европейский совет пригласил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в сообщении.

Однако, с другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов. Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне.

Участники торгов находятся в ожидании важной экономической статистики из США. В центре внимания рынков на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Цена на нефть эталонных марок перешла к небольшому росту днем во вторник после снижения в первой половине дня и по итогам понедельника. Накануне котировки упали до минимальных уровней более чем за неделю на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени во вторник увеличилась на 0,17% - до $74,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,01% - до $72,92 за баррель.

Как WTI, так и Brent завершили торги в понедельник на минимальных отметках с 18 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии.

Тем временем инвесторы ждут встречи представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК. Ожидается, что в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

"В понедельник курс пары "доллар-рубль" изменился незначительно, но во вторник днем он растет на 0,9% и находится около 72,74 руб. Вчера после уплаты налога на прибыль рубль окончательно потерял поддержку налогового периода, снижение нефтяных цен также было негативно для российских активов. Во многом движение курса пары "доллар-рубль" в ближайшие дни будет зависеть от состояния глобального спроса на риск на фоне публикации трудовой статистики в США в среду и пятницу", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник рубль умеренно дешевеет, негативно реагируя на динамику нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальном рынке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что сегодня рубль может завершить торги в минусе, оставаясь в диапазоне 71-73 за доллар", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Банк России во вторник, 29 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 190,7 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн и спросе 1 трлн 190,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 июня, банки разместили 1 трлн 134,2 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн и спросе 1 трлн 134,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 29 июня провел доразмещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 3 млрд 79,9 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 5,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с понедельником - 5,78% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,41% годовых, ставка на срок шесть месяцев осталась на прежнем уровне - 6,55% годовых.