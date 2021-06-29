В Турции "индийский" штамм COVID-19 распространился в 26 провинциях

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В 26 провинциях Турции обнаружен коронавирус COVID-19 типа "дельта" ("индийский"), больше половины случаев заболевания приходится на Стамбул, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Вариант "дельта" сейчас распространился в 26 провинциях. Всего 224 заражения, из них 134 - в Стамбуле", - заявил Коджа во вторник.

Он также отметил, что случаев COVID-19 типа "дельта плюс" в стране пока обнаружено не было.

В последнее время в мире наблюдается широкое распространения штамма "дельта", который впервые появился в Индии. Он отличается, в частности, повышенной скоростью распространения.

Всего за время пандемии в Турции выявлено 5,4 млн случаев коронавируса, более 49 тыс. инфицированных скончались, более 5,2 млн выздоровели.