Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин достигло 50 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Филиппинские военные обнаружили тела последних пятерых жертв крушения военно-транспортного самолета С-130 "Геркулес", в результате чего общее число погибших достигло 50 человек. Об этом сообщает Associated Press, со ссылкой на военных чиновников.

Ранее начальник штаба ВС Филиппин Сирилито Собехана заявлял о 47 погибших из находившихся на борту 96 человек.

Самолет разбился при посадке на острове Холо в провинции Сулу. По данным командования, экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.

Упавший военно-транспортный самолет - это один из двух транспортников, ранее принадлежавших США и переданных Филиппинам в рамках взаимопомощи.

Самолет перевозил военных, многие из которых - солдаты, лишь недавно завершившие базовую подготовку.

Аэропорт на острове Холо находится в нескольких километрах от гористой местности, где правительственные войска ведут бои с исламистами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ).

Катастрофа с участием С-130 стала крупнейшей в истории ВВС Филиппин. До этого наибольшее число военных погибло при крушении самолета в 1971 году, когда погибло 40 человек.