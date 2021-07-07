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Свыше тысячи афганских беженцев разместили в Таджикистане

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана в настоящее время находятся свыше тысячи афганских беженцев. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" начальник пресс-службы главы региона Голиб Ниятбеков.

По его словам, беженцы находятся в безопасном месте, обеспечены питанием и всем необходимым.

"Большинство из них мужчины различного возраста, значительная их часть – военные. Они были вынуждены отступить на территорию республики в результате боевых действий. Их дальнейшая судьба будет зависеть от развития ситуации", - уточнил Ниятбеков.

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Накануне председатель ГБАО Ёдгор Файзов проинформировал представителей международных гуманитарных организаций о мерах, принимаемых органами исполнительной власти области, городов и районов, по оказанию помощи беженцам из Афганистана.

По словам Ниятбекова, Файзов встретился с руководством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РТ, должностными лицами Управления Организации Объединенных Наций по безопасности и офиса постоянного координатора ООН в Таджикистане.

В результате боевых действий на севере Афганистана в ночь на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. В воскресенье вечером на территорию Таджикистана, спасаясь от боевиков, пришли 94 афганца, а в субботу – более 300.

Минобороны Афганистана признает войну с талибами

Исполняющий обязанности главы Минобороны Афганистана Бисмиллах Мохаммади сообщил, что в стране разворачивается настоящая война с "Талибаном".

"Мы признаем, что свирепствует война и мы находимся в очень нестабильной ситуации с точки зрения обеспечения безопасности. И все же, это не первый раз, когда народ Афганистана сталкивается с трудными временами", - цитирует телеканал Tolo News выдержки из заявления Мохаммади.

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"Я хочу заверить всех вас, что наши национальные силы с поддержкой местных сил сопротивления будут использовать всю свою силу и ресурсы, чтобы защитить нашу родину и наш народ", - отметил он.

На фоне вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников талибы активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе и на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики движения "Талибан" подошли вплотную к административным центрам нескольких провинций Афганистана.

При этом сами талибы заявляют, что на данный момент не планируют захватывать административные центры провинций. "Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - заявил агентству ЭФЭ представитель талибов Забиулла Муджахид.

Накануне американские СМИ сообщали со ссылкой на данные Пентагона, что процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%.

Таджикистан

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