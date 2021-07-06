Глава объединенного штаба ОДКБ прибыл с оперативной группой в Таджикистан

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров прибыл с оперативной группой в Таджикистан для оценки ситуации на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе штаба.

Планируются полевые выезды в южные районы Таджикистана и рабочие встречи с руководством министерства обороны Таджикистана, пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики, других заинтересованных министерств и ведомств.

"Основной целью в работе оперативной группы является мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", -заявил Сидоров, чьи слова привели в пресс-службе.

Визит Сидорова в Таджикистан проходит на фоне наступления на правительственные силы в Афганистане талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация), а также перехода афганских военных через границу в Таджикистан.

Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в северном Афганистане. Там достаточно напряженная обстановка, поскольку уже, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением "Талибан", - сказал он.

Он напомнил, что в Таджикистане размещена 201-я российская военная база, "которая оснащена всем необходимым". "Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - сказал Руденко.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы. По данным СМИ, талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Афганистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").