Не менее 46 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В городе Насирия на юге Ирака произошел пожар в госпитале для больных COVID-19, в результате минимум 46 человек погибли и 70 пострадали, сообщает Al Arabiya.
В департаменте здравоохранения мухафазы (региона) Ди-Кар, где находится госпиталь, заявили, что пожар начался на складе, где хранились кислородные баллоны. К настоящему моменту огонь удалось взять под контроль. Пациенты эвакуированы.
Департамент здравоохранения предупреждает, что число погибших, по-видимому, увеличится, поскольку некоторые пострадавшие в результате пожара находятся в критическом состоянии.
В мухафазе объявили режим ЧП.
Крупный пожар в ковидном госпитале происходит в Ираке не впервые. Весной в Багдаде жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом стали 82 человека. Тогда причиной пожара также стал взрыв кислородного баллона.