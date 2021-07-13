Не менее 46 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В городе Насирия на юге Ирака произошел пожар в госпитале для больных COVID-19, в результате минимум 46 человек погибли и 70 пострадали, сообщает Al Arabiya.

В департаменте здравоохранения мухафазы (региона) Ди-Кар, где находится госпиталь, заявили, что пожар начался на складе, где хранились кислородные баллоны. К настоящему моменту огонь удалось взять под контроль. Пациенты эвакуированы.

Департамент здравоохранения предупреждает, что число погибших, по-видимому, увеличится, поскольку некоторые пострадавшие в результате пожара находятся в критическом состоянии.

В мухафазе объявили режим ЧП.

Крупный пожар в ковидном госпитале происходит в Ираке не впервые. Весной в Багдаде жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом стали 82 человека. Тогда причиной пожара также стал взрыв кислородного баллона.