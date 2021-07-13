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Число погибших при пожаре в госпитале в Ираке достигло 50

Число погибших при пожаре в госпитале в Ираке достигло 50
Пожар в госпитале в городе Эн-Насирия, Ирак
Фото: Arshad Mohammed/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в больнице в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака, сообщает Associated Press.

Ранее была информация о 46 погибших.

Пожар охватил отделение, где проходили лечение больные COVID-19, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек и десятки получили ранения, сообщили иракские медицинские чиновники.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. По другим данным, пожар возгорание возникло в результате взрыва кислородного баллона. Министерство здравоохранения Ирака официально не сообщило о причинах пожара.

Как рассказали агентству осведомленные источники, отделение, в котором возник пожар, было открыто всего три месяца назад. Оно было рассчитано на 70 пациентов.

Представитель департамента здравоохранения Ди-Кара Аммар аль-Замили сообщил местным СМИ, что, когда начался пожар, по меньшей мере 63 пациента находилось в отделении.

Отмечается, что здание было построено из легковоспламеняющихся материалов.

Крупный пожар в ковидном госпитале происходит в Ираке не впервые. Весной в Багдаде жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом стали 82 человека. Тогда причиной пожара стал взрыв кислородного баллона.

Ирак переживает очередную волну заболеваемости COVID-19. Ежедневно в стране регистрируют более 9 тыс. случаев заражения.

Ирак Эн-Насирия Коронавирус

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