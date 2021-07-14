ОАЭ открыли посольство в Тель-Авиве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты в среду официально открыли свое посольство в Израиле, в Тель-Авиве, сообщает агентство Associated Press (AP).

Посол ОАЭ в Израиле Мухаммед аль-Хаджа заявил журналистам, что посольство станет "базой для реализации нашей задачи по дальнейшему развитию нашего нового партнерства, стремлению к диалогу, а не спорам, построению новой парадигмы мира и обеспечению нового совместного подхода к разрешению конфликтов на Ближнем Востоке".

Выступая на церемонии открытия посольства, президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что открытие посольства стало "важной вехой в нашем общем пути к миру, процветанию и безопасности на Ближнем Востоке".

Посольство ОАЭ расположено в том же здании, где находится израильская фондовая биржа, в центре делового района Тель-Авива.

Посольство Израиля открылось в Абу-Даби в конце июня 2021 года. На его открытии присутствовал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Израиль установил дипломатические отношения с ОАЭ в сентябре 2020 года при посредничестве США.