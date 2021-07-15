Кардиолог спрогнозировал, что детей начнут прививать от COVID-19 из-за тяжелых случаев

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вакцинации детей от коронавируса не удастся избежать, поскольку некоторые дети переносят COVID-19 в тяжелой форме, считает главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Челябинске Олег Лукин. Он заявил об этом на брифинге.

Он добавил, что в настоящее время статистика по пациентам с тяжелыми формами заболевания сильно "помолодела".

"Когда появилась новая коронавирусная инфекция, считалось, что дети ею или не болеют или очень редко болеют. На сегодняшний есть серьезная статистика по COVID в детском возрасте. И если раньше мы говорили, что самая тяжелая форма заболевания у людей старше 65-ти лет, то сейчас мы видим значительное омоложение пациентов с тяжелой формой", - отметил Лукин.

Кроме того, по его словам, у некоторых детей, перенесших "COVID-19, возникают осложнения.

"К нам обращались наши коллеги из США с просьбой поучаствовать в исследованиях, касающихся последствий "ковидной" инфекции у детей с последствием развития некоторых аутоиммунных артериитов, именно у детей. Действительно, такая проблема прослеживается. Как с ней бороться и как это выражено, требует изучения", - пояснил главврач.

Артериит - воспаление стенок артерий, которое возникает первично вследствие аутоиммунных нарушений либо вторично как осложнение инфекционно-аллергических процессов различной локализации.