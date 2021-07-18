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Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 июля

Церемония вручения наград на Каннском кинофестивале, температурный рекорд в Ирландии, отмена авиарейсов в Португалии из-за забастовок

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно. Вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля, Гран-при, завоевали сразу две работы: иранский фильм "Герой" режиссера Асгара Фархади и фильм "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена. Работа финского режиссера снята при поддержке Минкультуры РФ.

- Аномальная жара сохраняется в Москве. Температура 30-32 градуса продержится до вечера воскресенья. По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в столицу придет холодный атмосферный фронт с дождями, грозами и порывистым ветром. Как сообщают синоптики, жара отступит к середине следующей недели.

- Умер второй ребенок из числа попавших в ДТП на улице Авиаторов в Москве. Трехлетний малыш, сбитый девушкой в районе Солнцево в пятницу, скончался в больнице, сообщает в субботу ГИБДД Москвы.

- Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы ФАПСИ. Бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов умер на 81-м году жизни.

- В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд. Столбики термометров показали отметку в 31,2 градуса в эту в субботу. Предыдущий максимум составлял 30,8 градуса летом 1983 года.

- В Португалии из-за забастовок сотрудников аэропортов отменили более 200 авиарейсов в субботу. Акции протестов прошли в Лиссабоне, Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.

- "Зенит" в шестой раз в своей истории завоевал Суперкубок России по футболу, обыграв московский "Локомотив". Матч, который состоялся в Калининграде, закончился со счетом 3:0 (1:0).

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