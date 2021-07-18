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Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы ФАПСИ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной общественно-политического деятеля Александра Старовойтова, сообщает пресс-служба правительства РФ в субботу.

"Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. (...) Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой", - говорится в сообщении.

Александру Старовойтову было 80 лет. Причина смерти неизвестна.

Старовойтов был депутатом Государственной Думы 6-го и 7-го созывов от партии ЛДПР. Мишустин подчеркнул особую роль Старовойтова в создании федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Также премьер отметил, что под руководством депутата были созданы многие разработки в сферах микропроцессорной техники, информационной безопасности и систем оперативной связи. Благодаря ему была обеспечена безопасность автоматизированных систем управления на различных объектах как в космосе, так и под водой.

Михаил Мишустин Александр Старовойтов

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