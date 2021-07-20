Что случилось этой ночью: вторник, 20 июля

Четвертая волна пандемии COVID-19 во Франции, теракт в Багдаде, заявление посольства РФ о развертывании США гиперзвуковых ракет в Европе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ получит право продлять срок службы высших офицеров. Глава государства сам будет определять срок продления контрактов для маршалов, генералов и адмиралов флота по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму в понедельник.

- ФСБ подготовила список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам. В него, в частности, попадают сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, информация о преступлениях, ряд сведений об обеспечении и функционировании российского ОПК, в том числе об организации кибербезопасности.

- Во Франции началась четвертая волна пандемии COVID-19. Представитель правительства Габриэль Атталь призвал сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы эта волна стала "более разрушительной", чем предыдущие. По его словам, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявляемых случаев представляют собой особенно опасный штамм "дельта".

- Теракт в Багдаде унес жизни 30 человек в понедельник вечером. Еще около 60 иракцев получили ранения.

- Посольство РФ назвало развертывание США гиперзвуковых ракет в Европе "дестабилизирующим шагом" в ответ на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о гиперзвуковой ракете "Циркон" как о вооружении, оказывающем "дестабилизирующее воздействие" и представляющем "серьезные риски".