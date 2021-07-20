Посольство РФ назвало развертывание США гиперзвуковых ракет в Европе "дестабилизирующим шагом"

Посольство РФ в Вашингтоне. Архивное фото Фото: Carolyn Kaster/AP/TASS

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в США заявило, что развертывание США гиперзвуковых ракет будет крайне дестабилизирующим шагом.

"Хотим напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых американских "гиперзвуковых" ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета практически не оставило бы России времени для принятия решений и повысило бы вероятность непреднамеренного конфликта", - говорится в сообщении в твиттере российского посольства в США.

❗️We would like to remind @PentagonPresSec that potential deployment of any 🇺🇸 hypersonic 🚀in Europe would be extremly destabilizing. Their short flight time would leave 🇷🇺 little to no decision time and raise likelihood of inadvertent conflict. pic.twitter.com/vY91y1jLik — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) July 20, 2021

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что в Минобороны США известно о сообщениях об испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон", они считают, что такого рода вооружение оказывает дестабилизирующее воздействие. Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут представлять серьезные риски, так как "могут нести ядерный заряд". Со своей стороны США разрабатывают гиперзвуковые системы, вообще не предназначенные для доставки ядерных зарядов, добавил он.