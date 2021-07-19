Президент РФ получит право продлять срок службы высших офицеров

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ сам будет определять срок продления контрактов для маршалов, генералов и адмиралов флота по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму в понедельник.

Согласно инициативе (1217462-7), размещенной в базе данных палаты парламента, предусматривается, что по решению президента РФ возможно продление контракта "с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота", после достижения ими предельного возраста. Срок продления определяет президент, предлагает проект.

В настоящее время для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта на больший срок, указывается в пояснительной записке. Законопроект также предусматривает возможность заключения нового контракта о прохождении военной службы с имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет; а также с имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет.

Законопроект внесен президентом РФ.