Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:06Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 418 205+420 400

Теракт в Багдаде унес жизни 30 человек

Теракт в Багдаде унес жизни 30 человек
Фото: Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Жертвами теракта в пригороде Багдада стали 30 человек, еще около 60 получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.

В понедельник вечером на рынке в Садр-Сити сработало взрывное устройство в поясе смертницы. Накануне одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам) многие иракцы пришли туда за покупками.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими сообщил о начале расследования инцидента и отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Это уже второй в этом году взрыв на рынке в густонаселенном районе. В апреле в результате взрыва заминированного автомобиля в Садр-Сити погибли по меньшей мере четыре человека.

Ирак Багдад Садр-Сити

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Канада откроет границы для вакцинированных туристов 7 сентября

Канада откроет границы для вакцинированных туристов 7 сентября

Адвокат Виктора Бабарико встретилась с подзащитным в колонии

Пандемия коронавируса

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

В испанской Марбелье машина въехала в летнюю террасу бара

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');