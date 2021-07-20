Теракт в Багдаде унес жизни 30 человек

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Жертвами теракта в пригороде Багдада стали 30 человек, еще около 60 получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.

В понедельник вечером на рынке в Садр-Сити сработало взрывное устройство в поясе смертницы. Накануне одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам) многие иракцы пришли туда за покупками.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими сообщил о начале расследования инцидента и отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Это уже второй в этом году взрыв на рынке в густонаселенном районе. В апреле в результате взрыва заминированного автомобиля в Садр-Сити погибли по меньшей мере четыре человека.