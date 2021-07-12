На Гаити арестовали подозреваемого в причастности к убийству Моиза

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Начальник полиции Гаити Леон Шарль объявил об аресте подозреваемого в связи с организаторами убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Associated Press.

Шарль назвал имя задержанного - Кристиан Эммануэль Санон, но не указал других подробностей. Чиновник добавил, что полиция обнаружила в доме Санона шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с пулями, части оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской Республики и переписку с неизвестными лицами.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Власти Колумбии заявили, что их граждан для участия в убийстве вербовали четыре компании.

После инцидента в республике объявили военное положение и закрыли границы.

Власти Гаити также попросили Соединенные Штаты направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры. С аналогичной просьбой власти Гаити обратились в ООН.