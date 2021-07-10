Сенат Гаити провозгласил временным президентом страны своего спикера

Спикер Сената Гаити Джозеф Ламбер (справа). Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сенат Гаити принял решение назначить временным президентом страны вместо убитого Жовенеля Моиза своего спикера Жозефа Ламбера, говорится в распространенной сенатской резолюции.

В ней отмечается, что Ламбер в качестве временного президента принесет присягу в парламенте.

В настоящее время страной управляет исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

Кризис вокруг политической преемственности в стране обострился в пятницу, когда оппозиционный сенатор Патрис Дюмон обвинил Жозефа в подстрекательстве к перевороту и узурпации власти в стране.

"Он сам себя назначил. Мы не можем принять это", - сказал он в выступлении по радио.

В пятницу днем группа из более чем 20 политических лидеров и лидеров гражданского общества потребовала отставки Жозефа, однако он сам и министры кабинета считают необходимым продолжать представлять правительство.

"Это часть хаоса, который некоторые люди пытаются создать в стране", - сказал министр по делам голосования и межпартийных связей Матиас Пьер, пообещав делать все необходимое, "чтобы установить стабильность и подготовиться к выборам".

Президент Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Власти Колумбии заявили, что их граждан для участия в убийстве вербовали четыре компании.