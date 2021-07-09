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Наемников для убийства президента Гаити вербовали четыре компании

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сразу четыре компании были задействованы в вербовке людей, которых подозревают в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает Associated Press со ссылкой на главу национальной полиции Колумбии Хорхе Луиса Варгаса Валенсию.

Варгас не раскрыл названия компаний, заявив, что в данный момент проводится проверка поступившей информации.

Он рассказал, что подозреваемые колумбийцы, среди которых есть бывшие военнослужащие, отправились в Гаити двумя группами через Доминиканскую Республику. Первая группа, в которой двое подозреваемых, 6 мая прибыла из Колумбии в Панаму, позже - в Доминиканскую Республику и 10 мая - в Гаити. Вторая группа из 11 подозреваемых 4 июня прибыла в Доминиканскую Республику и два дня спустя оказалась в Гаити.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что высокопоставленные чиновники ФБР и Министерства внутренней безопасности будут отправлены в Гаити для оценки ситуации и возможной помощи в расследовании.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. Его жена была тяжело ранена и сейчас находится в больнице во Флориде.

По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

Гаити Колумбия Жовенель Моиз

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