К убийству президента Гаити оказались причастны колумбийские военные в отставке

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны.

Молано заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.

Группа хорошо вооруженных наемников, принимавшая участие в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, установили правоохранители Гаити. Силам безопасности Гаити удалось определить, что наемники скрывались в доме в пригороде столицы Порт-о-Пренса, перестрелка при их нейтрализации продолжалась до поздней ночи, в четверг власти задержали нескольких подозреваемых.

"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента. Там были ... 26 колумбийцев, опознанных по паспортам ... а также двое американцев с Гаити ", - сказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции.

Он продемонстрировал несколько колумбийских паспортов, а также штурмовые винтовки, мачете, рации и другие средства. По его словам, 15 колумбийцев и два американца были захвачены, три наемника ликвидированы, восемь находятся в бегах.

Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер назвал имена приникших участие в организации убийства американцев гаитянского происхождения, это - 35-летний Джеймс Солейдж и 55-летний Джозеф Винсент. Представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что видел публикации СМИ на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть приведенные данные.

Ранее сообщалось об участии 26 человек в убийстве президента.

Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство в среду. После инцидента в республике объявили военное положение и закрыли границы.

Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.