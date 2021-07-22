Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 963 692+518 190

Глава NatWest не верит в возвращение Лондона к прежней офисной жизни

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лондонская офисная жизнь вряд ли вернется к тому, что было до пандемии, заявил Bloomberg Говард Дэвис, председатель совета директоров одного из крупнейших британских банков NatWest Group Plc.

"Дни, когда 2500 человек ежедневно приходили в наш офис в лондонском Сити в 8:30 и уходили в 18:00, я думаю, прошли", - считает он.

Хотя некоторые сотрудники банка, особенно трейдеры, привязаны к торговым залам, большинство работников в дальнейшем будет появляться в офисе лишь периодически, отметил он, добавив, что многие уже не готовы выходить на пятидневную работу в офис и ежедневно тратить время на дорогу до работы.

"Мы рассчитываем, что сотрудники будут приезжать в офис минимум несколько раз в месяц, и это будет зависеть от команды, в которой они работают, однако вряд ли кто-то будет появляться в офисе пять дней в неделю", - сказал Дэвис.

Опыт и прогнозы NatWest, а также ряда других финкомпаний, показывают, что даже после снятия правительством Великобритании карантинных ограничений, быстрого возврата офисной активности не будет. Это довольно плохая новость для Сити, жизнь которого всегда зависела от сотен тысяч офисных сотрудников, ездивших на работу из пригородов Лондона, и который остается практически пустым с начала пандемии.

В интервью Bloomberg Дэвис отметил также, что приветствует принятое ранее в этом месяце Банком Англии решение снять запрет на выплату дивидендов британскими фининститутами. По его мнению, дивидендные выплаты британских банков вернутся к "устойчивым уровням".

Хроника коронавируса. Июль.

19
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Лондон Сити NatWest Говард Дэвис Банк Англии коронавирус Великобритания

Новости по теме

Новости

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Госдеп заявил, что газ по достроенному "Северному потоку 2" пойдет не сразу

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 192 млн

Пандемия коронавируса

Пекин отказал ВОЗ в новых поисках источника COVID-19 на территории КНР

Пекин отказал ВОЗ в новых поисках источника COVID-19 на территории КНР

Что случилось этой ночью: четверг, 22 июля

Пандемия коронавируса

Байден заявил, что в США идет пандемия коронавируса среди непривитых

Байден заявил, что в США идет пандемия коронавируса среди непривитых

В Таджикистане по учебной тревоге подняты все войска и силовые структуры

В Таджикистане по учебной тревоге подняты все войска и силовые структуры

Антонов отверг использование РФ энергоресурсов для политического давления

Антонов отверг использование РФ энергоресурсов для политического давления

Украина запросила консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2"

США после соглашения с ФРГ не исключили санкций по "Северному потоку 2"

США после соглашения с ФРГ не исключили санкций по "Северному потоку 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');