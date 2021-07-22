Глава NatWest не верит в возвращение Лондона к прежней офисной жизни

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лондонская офисная жизнь вряд ли вернется к тому, что было до пандемии, заявил Bloomberg Говард Дэвис, председатель совета директоров одного из крупнейших британских банков NatWest Group Plc.

"Дни, когда 2500 человек ежедневно приходили в наш офис в лондонском Сити в 8:30 и уходили в 18:00, я думаю, прошли", - считает он.

Хотя некоторые сотрудники банка, особенно трейдеры, привязаны к торговым залам, большинство работников в дальнейшем будет появляться в офисе лишь периодически, отметил он, добавив, что многие уже не готовы выходить на пятидневную работу в офис и ежедневно тратить время на дорогу до работы.

"Мы рассчитываем, что сотрудники будут приезжать в офис минимум несколько раз в месяц, и это будет зависеть от команды, в которой они работают, однако вряд ли кто-то будет появляться в офисе пять дней в неделю", - сказал Дэвис.

Опыт и прогнозы NatWest, а также ряда других финкомпаний, показывают, что даже после снятия правительством Великобритании карантинных ограничений, быстрого возврата офисной активности не будет. Это довольно плохая новость для Сити, жизнь которого всегда зависела от сотен тысяч офисных сотрудников, ездивших на работу из пригородов Лондона, и который остается практически пустым с начала пандемии.

В интервью Bloomberg Дэвис отметил также, что приветствует принятое ранее в этом месяце Банком Англии решение снять запрет на выплату дивидендов британскими фининститутами. По его мнению, дивидендные выплаты британских банков вернутся к "устойчивым уровням".