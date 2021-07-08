Опрос показал, что остаться на удаленке хочет каждый второй россиянин

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более половины россиян, переведенных ранее на удаленный формат работы из-за пандемии коронавируса (54%), предпочли бы работать из дома после нормализации эпидемиологической обстановки, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

В свою очередь, каждый третий респондент, работающий по удаленному графику (35%), хотел бы вернуться в офис, показывают результаты исследования.

Что касается сограждан, ранее работавших на "удаленке", а затем вернувшихся в офисы, то из них, согласно опросу, почти половина (49%) хотели бы ездить на работу, а каждый третий (34%) - трудиться на дому.

Опрос был проведен с 23 июня по 7 июля среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих удаленно из-за коронавируса, в 261 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах.

Опрос среди сограждан, работавших по удаленному графику, а затем вернувшихся на территорию работодателя, был проведен в те же сроки. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, в 243 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.