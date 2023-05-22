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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Правительство Великобритании сократило долю в банке NatWest до 38,6%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании продало акции банка NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) на сумму 1,26 млрд фунтов стерлингов ($1,57 млрд), пишет MarketWatch.

Правительство продало 469,2 млн обыкновенных акций по цене 268,4 пенса за бумагу, что соответствует цене на закрытие торгов в пятницу. В результате доля U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций от лица британского правительства, в банке сократилась до 38,6% с 41,4%.

Покупателем выступил сам банк. NatWest планирует погасить 336,2 млн из приобретенных акций.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов в обмен на 81% его акций.

Великобритания NatWest Royal Bank of Scotland
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