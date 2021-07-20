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Apple отложила возвращение персонала в офисы из-за COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Apple по меньшей мере на месяц перенесла срок по возвращению сотрудников с удаленки в офисы из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19 во многих странах мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Теперь возвращение сотрудников на рабочие места ожидается не ранее октября.

По словам собеседников агентства, Apple предупредит сотрудников о необходимости вернуться на рабочие места по крайней мере за месяц.

Гендиректор корпорации Тим Кук говорил в июне, что сотрудникам Apple следует начать возвращаться в офисы в начале сентября хотя бы на три дня в неделю. Тогда он сссылался на улучшение эпидемиологической ситуации и доступность вакцин.

Однако последние данные говорят о возобновившемся росте смертности от коронавируса в мире, снижавшейся до этого в течение 10 недель, и представители сферы здравоохранения США ожидают, что глобальная тенденция проявится и в Штатах, несмотря на высокую долю вакцинированного населения в стране.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Apple США коронавирус Тим Кук

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