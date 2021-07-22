Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:03Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Израиль первым проведет испытания оральной вакцины от COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Израиль станет первой страной, где начнутся клинические испытания уже разработанной оральной вакцины от коронавируса COVID-19, пишет The Jerusalem Post. Испытания пройдут в медцентре имени Сураски в Тель-Авиве, создатели вакцины ждут разрешения Минздрава Израиля.

"Идея состоит в том, что мы хотим продемонстрировать доказательство концепции - что она (вакцина - ИФ) работает для людей", - заявил изданию гендиректор фармацевтической компании Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.

Вакцину разработала структура Oramed Pharmaceuticals - Oravax Medical, СП, созданное с индийской Premas Biotech.

Предполагается, что Минздрав разрешит начать испытания в ближайшие несколько недель. Несколько тысяч капсул с вакциной уже изготовлены на мощностях компании в Европе.

Вакцина атакует три белка в структуре коронавируса, в отличие от вакцин производства Moderna и Pfizer, которые атакуют только спайковый S-белок, объяснил Кидрон. По его словам, это сделает препарат более эффективным против появляющихся модификаций вируса: "даже если вирус пробьет одну линию защиты, здесь будет вторая линия, а если пробьет и вторую, будет третья".

На доклинических испытаниях препарат тестировали против штамма "дельта", пишет издание. У испытуемых животных после вакцинации вырабатывались антитела IgG и IgA (создающие долгосрочный иммунитет).

Сначала капсулы дадут 24 испытуемым, которые не получали никаких других вакцин от коронавируса. Половина участников получит одну капсулу оральной вакцины, другая половина - две дозы препарата. Отмечается, что испытания пройдут без группы плацебо. Предполагается, что они продлятся шесть недель.

Если они пройдут успешно, Кидрон планирует в первую очередь добиваться разрешения на экстренное применение оральной вакцины в странах, которые больше всего нуждаются в препарате, к примеру, в государствах Южной Америки. Он добавил, что такую вакцину можно будет принимать самим дома и пероральные препараты, как правило, вызывают меньше побочных эффектов. Препарат можно перевозить при температурах холодильника, а хранить в комнатной температуре, что облегчает доставку препарата по всему миру добавил Кидрон.

Хроника коронавируса. Июль.

19
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус Тель-Авив Индия коронавирус Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон Premas Biotech Oravax Medical

Новости по теме

Новости

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Госдеп заявил, что газ по достроенному "Северному потоку 2" пойдет не сразу

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 192 млн

Пандемия коронавируса

Пекин отказал ВОЗ в новых поисках источника COVID-19 на территории КНР

Пекин отказал ВОЗ в новых поисках источника COVID-19 на территории КНР

Что случилось этой ночью: четверг, 22 июля

Пандемия коронавируса

Байден заявил, что в США идет пандемия коронавируса среди непривитых

Байден заявил, что в США идет пандемия коронавируса среди непривитых

В Таджикистане по учебной тревоге подняты все войска и силовые структуры

В Таджикистане по учебной тревоге подняты все войска и силовые структуры

Антонов отверг использование РФ энергоресурсов для политического давления

Антонов отверг использование РФ энергоресурсов для политического давления

Украина запросила консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2"

США после соглашения с ФРГ не исключили санкций по "Северному потоку 2"

США после соглашения с ФРГ не исключили санкций по "Северному потоку 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');