Президент Кубы заявил, что США не смогли уничтожить его страну

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Кубинский президент Мигель Диас-Канель на фоне прошедших массовых протестов в его стране заявил в пятницу, что США не смогли уничтожить Кубу.

"США потерпели неудачу в своих попытках уничтожить Кубу, несмотря на потраченные миллиарды долларов на это", - приводят западные СМИ слова Диаса-Канеля.

На минувших выходных в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. В Гаване заявляли, что за организацией этих демонстраций стоят США.

Накануне президент США Джо Байден выступил с заявлением в поддержку народа Кубы.