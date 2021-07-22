США попытаются обеспечить кубинцев интернетом в обход ограничений

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - США ведут работу над тем, чтобы обеспечить кубинский народ доступом к интернету, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Мы работаем с организациями гражданского общества и частным сектором над тем, чтобы обеспечить доступом к интернету кубинский народ в обход попыток режима осуществлять цензуру", - говорится в заявлении Байдена.

Кроме того, американский лидер указал, что Вашингтон намерен "вновь укомплектовать сотрудниками наше посольство в Гаване для того, чтобы оказывать консульские услуги кубинцам и нарастить наши возможности по взаимодействию с гражданским обществом".

Байден также отметил, что США "обеспечат безопасность служащих на Кубе американских дипломатов".

Как сообщали международные СМИ, после недавних массовых акций протеста на Кубе в ряде городов и без того ограниченный доступ в интернет вообще полностью блокировали.

Ранее администрация США ввела ограничительные меры против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" из-за демонстраций.

Байден пообещал, что Вашингтон продолжит вводить санкции против руководителей Кубы.

"Это лишь начало. США будут продолжать вводить санкции против лиц, которые несут ответственность за притеснения кубинского народа", - указал американский лидер.