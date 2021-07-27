Литовский политик осужден на шесть лет за шпионаж в пользу России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Шяуляйский окружной суд во вторник признал бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса (Algirdas Paleckis) виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса девятью годами лишения свободы.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности, сообщил BNS представитель суда.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве (штурм здания телецентра в Вильнюсе - ИФ). Подозреваемые за денежное вознаграждение, предположительно, собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В декабре 2018 года литовские правоохранительные органы объявили о проведении расследования возможного шпионажа в пользу России, в котором подозрения были предъявлены "целой сети лиц", среди них бывшему лидеру партии "Социалистический народный фронт" Палецкису.

Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются.

По этому же делу в Литве 18 декабря 2018 года был задержан гражданин России, бывший лидер просоветской организации "Единство" Валерий Иванов.

Кто такой Палецкис

Один из бывших переговорщиков о вступлении Литвы в Евросоюз, Палецкис был членом сейма в 2004-2007 годах, а в 2007 - 2008 годах занимал должность вице-мэра Вильнюса.

Из Социал-демократической партии политик был исключен из-за противостояния и открытой конфронтации с партийным руководством в 2008 году. Потом он сам создал партию " Социалистический народный фронт", из которой вышел в начале прошлого года.

СНФ и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах литовской разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла СНФ пророссийской политической силой, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.

В 2012 году Палецкис был осужден за то, что "отрицал факт агрессии СССР против Литовской Республики" после заявлений о событиях 13 января 1991 года.

По данным Реестрового центра, до ареста Паляцкис работал менеджером общественных учреждений Antakalnio bendruomene и Visuomeniniu projektu centras.