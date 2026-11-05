Иерусалимский патриарх предложил Путину свое содействие в переговорах с Украиной

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил президенту РФ Владимиру Путину свое содействие в российско-украинских переговорах.

"Я знаю, что есть предложения по переговорам касательно продолжающейся ситуации вдоль вашей западной границы", - сказал патриарх в четверг на встрече с Путиным в Кремле, предложив свое посредничество в поддержании "диалога между братьями, разделяющими нашу общую веру".

Патриарх Феофил прибыл в Москву по приглашению патриарха Кирилла, который также сегодня присутствовал на встрече в Кремле.