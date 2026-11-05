Поиск

США и НАТО обсудили с Киевом гарантии безопасности Украины

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Представители США, НАТО, ряда стран Европы провели в четверг переговоры о потенциальных гарантиях безопасности Киева, сообщает в четверг Rapporteur.

"Вторая подготовительная встреча перед переговорами США, России и Украины состоялась в четверг в резиденции генсека НАТО в Брюсселе. В центре внимания на встрече были гарантии безопасности для Украины", - передает издание.

Отмечается, что на переговорах также присутствовали представители от Великобритании, Франции, Германии, Украины, а также Еврокомиссии. В переговорах участвовали советники по нацбезопасности.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

США РФ Владимир Мединский Украина НАТО ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Pink Floyd анонсировала юбилейное переиздание Animals с архивными записями

 Pink Floyd анонсировала юбилейное переиздание Animals с архивными записями

Марко Рубио опроверг слухи о уходе из администрации Трампа

Трамп подтвердил встречу с Кириллом Дмитриевым, но не с представителями Украины

Трамп заявил о подготовке большого соглашения, выходящего за рамки Украины

 Трамп заявил о подготовке большого соглашения, выходящего за рамки Украины

Кушнер сообщил о продуктивных переговорах по гарантиям безопасности Украины

Иерусалимский патриарх предложил Путину свое содействие в переговорах с Украиной

 Иерусалимский патриарх предложил Путину свое содействие в переговорах с Украиной

США и НАТО обсудили с Киевом гарантии безопасности Украины

Более 570 тыс. человек участвовали в акциях всеобщей забастовки во Франции

 Более 570 тыс. человек участвовали в акциях всеобщей забастовки во Франции

Марко Рубио может принять участие в выборах президента США в 2028 году

 Марко Рубио может принять участие в выборах президента США в 2028 году

Лантратова сообщила о завершении официального мероприятия с Меланией Трамп

 Лантратова сообщила о завершении официального мероприятия с Меланией Трамп
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4074 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12795 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов