США и НАТО обсудили с Киевом гарантии безопасности Украины

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Представители США, НАТО, ряда стран Европы провели в четверг переговоры о потенциальных гарантиях безопасности Киева, сообщает в четверг Rapporteur.

"Вторая подготовительная встреча перед переговорами США, России и Украины состоялась в четверг в резиденции генсека НАТО в Брюсселе. В центре внимания на встрече были гарантии безопасности для Украины", - передает издание.

Отмечается, что на переговорах также присутствовали представители от Великобритании, Франции, Германии, Украины, а также Еврокомиссии. В переговорах участвовали советники по нацбезопасности.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.