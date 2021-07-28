Что случилось этой ночью: среда, 28 июля

Обострение на границе Армении и Азербайджана, запрос авиакомпаниями допуска на курорты Египта, серебро российских пловцов в эстафете

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ереван сообщил о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы. Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в провокации и сообщило о потерях с обеих сторон. По данным азербайджанского Минобороны, огонь открыли армянские военные, в результате чего были ранены двое военнослужащих Азербайджана.

- Истребитель Checkmate будут собирать на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Ю. А. Гагарина. Предприятие уже приступило к работе над созданием опытного образца истребителя для статических испытаний.

- Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на курорты Египта. Допуски в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запросили входящие в одну группу "Аэрофлот", "Победа" и "Россия", а также S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам из Москвы в Марса-Алам.

- Джо Байден заявил, что Россия "уже распространяет дезинформацию" о выборах 2022 года в Конгресс. Президент США назвал это "открытым нарушением нашего суверенитета". Также Байден связал якобы исходящую от России опасность с проблемами в экономике.

- Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. В составе российской команды в заплыве участвовали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк. Первое место заняла сборная Великобритании, третье - команда Австралии.