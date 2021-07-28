В ходе боев на армяно-азербайджанской границе обе стороны понесли потери

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Локальные бои продолжаются на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с обеих сторон есть потери, сообщает Минобороны Армении.

"По состоянию на 07:00 локальные бои продолжаются. По предварительным данным, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери. Данные уточняются", - отметили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве добавили, что подразделения ВС Азербайджана предприняли атаку в направлении армянских позиций на северо-восточном направлении границы Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана.

Ранее утром Армения сообщила о локальных боях на границе с Азербайджаном. По версии армянской стороны, бои начались 28 июля в 03:40 из-за провокации азербайджанских военных. Баку заявляет, что огонь открыли армянские военные, в результате чего были ранены двое военнослужащих Азербайджана.