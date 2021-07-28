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Армения сообщила о локальных боях на границе с Азербайджаном

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба министерства обороны Армении сообщает о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на армянской территории в Гегаркуникской области. По состоянию на 06:00 локальные бои продолжались

"28 июля в 03:40 подразделения ВС Азербайджана прибегли к провокации и нарушили режим прекращения огня на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. Происходят локальные бои", - отметили в Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщает о ранении двух азербайджанских военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны ВС Армении в районе Кельбаджара.

По версии азербайджанской стороны, подразделения армянских вооруженных сил с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района Армении, примерно 00:50 28 июля подвергли интенсивному обстрелу позиции армии Азербайджана на территории Кельбаджарского района. Там уточняют, что обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов.

По данным Минобороны, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, принимают меры.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего. С 19 июля перестрелка на границе возобновилась.

Армения Азербайджан

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