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НАСА и Boeing одобрили второй тестовый полет Starliner к МКС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) и корпорация Boeing одобрили тестовый полет НАСА Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT-2) космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) 30 июля. Об этом сообщил специализированный сайт nasaspaceflight.com.

По информации НАСА корабль претерпел некоторые изменения для решения проблемы с программным обеспечением, которая стала причиной частичного провала полета во время первого тестового полета Starliner в декабре 2019 года.

Корабль прошел многочисленные тесты, доработана система стыковки. Носовая часть CST-100 Starliner была оснащена защитной обшивкой, схожей с той, что используется на корабле компании SpaceX Dragon Endeavour.

По итогам проверок было объявлено, что CST-100 Starliner отправится к МКС в 14:53 по Восточному тихоокеанскому времени 30 июля. Примерно через 24 часа после запуска космический корабль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, находящегося на МКС.

Порт, который займет CST-100 Starliner, был освобожден кораблем Crew Dragon 21 июля, где находились астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

В ходе миссии OFT-2 будут проверяться различные способности Starliner – запуск, стыковка, возвращение в атмосферу Земли и приземление в пустыне на Западе США.

В рамках контракта с НАСА корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания – SpaceX по сходному контракту с НАСА получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в ноябре прошлого года уже совершил пилотируемый полет на МКС, доставив на станцию четырех астронавтов.

NASA НАСА МКС Starliner

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