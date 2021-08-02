Путин поздравил Пашиняна с назначением премьер-министром Армении

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении, сообщила пресс-служба Кремля. Назначение состоялось ранее в этот день.

Путин выразил надежду, что новое правительство под руководством Пашиняна продолжит развивать с Россией дружественные и союзнические отношения, и что деятельность этих министров будет способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Кремль выразил готовность "к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - отмечается в телеграмме.

Путин пожелал Пашиняну "успехов, а также крепкого здоровья и благополучия".

Досрочные парламентские выборы в Армении были назначены в марте на фоне затяжного внутриполитического кризиса. Их провели 20 июня. Партия Пашиняна их выиграла. 24 июня Путин поздравил Пашиняна с победой.