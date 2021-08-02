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Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики.

Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией "Гражданский договор" в понедельник. В соответствии с конституцией, правительство Армении будет сформировано в течение 15 дней после назначения премьера.

17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и.о. премьер-министра республики Пашиняна.

27 июня ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия Пашиняна победила, набрав 53,91%. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемый экс-директором Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном блок "Честь имею" - 5,22%.

Получившая большинство политическая сила имеет право выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра.

Армения Никол Пашинян

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