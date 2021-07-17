КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Оставить в силе решение ЦИК о результатах выборов в парламент, состоявшихся 20 июня 2021 года. Решение окончательное и вступает в силу с момента оглашения", - заявил на заседании суда председатель КС Арман Диланян.

Конституционный суд Армении с 9 по 14 июля рассматривал иски четырех оппозиционных сил о признании недействительными результатов досрочных парламентских выборов. С целью оспорить результаты досрочных выборов в КС обратились возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения", сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею", партии "Зартонк" и "Армянская родина". Они требовали признания недействительными результатов выборов, и или проведения второго тура голосования, или перераспределения мандатов.

Представитель блока "Честь имею", бывший министр юстиции Армении Давид Арутюнян заявил журналистам после заседания суда, что решение КС не стало для них сюрпризом. "Это правовое решение, принятое под политическим влиянием", - считает Арутюнян. Представитель блока "Армения" Арам Вардеванян уверен, что КС принял решение под политическим давлением. "Судьи представляли, что с ними будет, если они примут неугодное властям решение, как их уложат на асфальт, и им не хватило смелости признать действительность. Решения КС, ЦИК не могут поменять действительность, у этой власти нет доверия широких слоев общества", - заявил Вардеванян.

27 июня ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия Пашиняна победила, набрав 53,91%. Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.

Оппозиционные силы заявляли, что власти использовали на выборах административный ресурс, были многочисленные нарушения избирательного права, тайны голосования, привлечения в массовом порядке военнослужащих, голосование которых координировалось вышестоящим руководством. Все это, по мнению оппозиции, повлияло на результаты выборов.